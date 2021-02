D’Amato fa visita a infermiera investita a hub Nuvola Eur (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – La coordinatrice infermieristica Nancy Nardi ieri all’uscita dell’hub vaccinale La Nuvola dopo il servizio di vaccinazioni e’ stata investita da due persone in stato di alterazione. Subito trasportata all’ospedale Sant’Eugenio e’ stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia. L’infermiera sta bene, seppur con diversi postumi dell’incidente. Stamani ha ricevuto la visita dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi. Al termine della visita in modo scherzoso l’assessore l’ha salutata dicendole ‘l’inaugurazione della Nuvola te la ricorderai bene’. “Voglio esprimere un senso di vicinanza a chi sta compiendo il proprio dovere al servizio dei cittadini” ha concluso D’Amato. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – La coordinatrice infermieristica Nancy Nardi ieri all’uscita dell’hub vaccinale Ladopo il servizio di vaccinazioni e’ statada due persone in stato di alterazione. Subito trasportata all’ospedale Sant’Eugenio e’ stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia. L’sta bene, seppur con diversi postumi dell’incidente. Stamani ha ricevuto ladell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessioe del direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi. Al termine dellain modo scherzoso l’assessore l’ha salutata dicendole ‘l’inaugurazione dellate la ricorderai bene’. “Voglio esprimere un senso di vicinanza a chi sta compiendo il proprio dovere al servizio dei cittadini” ha concluso

tusciatimes : Coronavirus: Infermiera Nancy investita a uscita della nuvola, assessore D’Amato in visita - tusciaweb : D’Amato fa visita all’infermiera investita fuori hub vaccinale Nuvola Roma - Riceviamo e pubblichiamo . La - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Questa mattina l'assessore alla sanità Alessio D'Amato in visita all'Unità Spinale del CTO per l'avvio della… - SaluteLazio : #Coronavirus: Questa mattina l'assessore alla sanità Alessio D'Amato in visita all'Unità Spinale del CTO per l'avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato visita D’Amato: «Lasciare la Regione Lazio in fascia arancione sarebbe stata una forzatura» Corriere Roma