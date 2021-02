Covid, piante come “biofabbriche” per produrre vaccini e anticorpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un team di ricercatori di ENEA, Università di Verona e Viterbo, CNR e ISS propone di utilizzare le piante come 'biofabbriche' per produrre vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, con l'obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L'iniziativa prevede l'utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio "Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19 - The Italian Perspective", pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Plant Science".I ricercatori - si legge nella notizia pubblicata sul numero odierno del settimanale ENEAinform@ - si focalizzano, in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un team di ricercatori di ENEA, Università di Verona e Viterbo, CNR e ISS propone di utilizzare le' pere prodotti diagnostici contro il, con l'obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L'iniziativa prevede l'utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio "Plant Molecular Farming as a Strategy Against-19 - The Italian Perspective", pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Plant Science".I ricercatori - si legge nella notizia pubblicata sul numero odierno del settimanale ENEAinform@ - si focalizzano, in ...

ENEAOfficial : #Covid: team scienziati propone piante ‘biofabbrica’ per p... - linsge : RT @ENEAOfficial: #Covid: team scienziati propone piante ‘biofabbrica’ per produrre vaccini e anticorpi - UniVerona : RT @ENEAOfficial: #Covid: team scienziati propone piante ‘biofabbrica’ per produrre vaccini e anticorpi - ENEAOfficial : WATCH! ENEA Channel - Covid: team scienziati propone piante ‘biofabbrica’ per p... - Greenreport_it : Covid-19, la prospettiva italiana: piante biofabbrica per produrre vaccini e anticorpi (VIDEO) -… -