Comune e Casinò di Campione | falsi e abusi d’ufficio

Un'indagine che aveva coinvolto mezzo Comune e Casinò di Campione d'Italia. Tutti corrotti a partire dal Comandante della polizia locale Maurizio Tumbiolo, il capo area economico finanziaria del Comune, Emanuela Radice, fino agli ex sindaci Maria Paola Magili Piccaluga e Roberto Salmoiraghi e ai rispettivi segretari comunali. 17 paia di manette sono scattate per questi Campioni d'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Comune Casinò Conti in dissesto a Campione: udienza preliminare per 17 indagati. Il Comune rimane alla finestra Una storia che era iniziata con un esposto presentato dall'ex sindaco Salmoiraghi, che riguardava gli accordi economici tra Comune e Casinò, e che ha poi finito con il travolgere tutto e tutti, ...

