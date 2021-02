Claudia Ranieri | imprenditrice di successo e moglie di Alessandro Roja

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è ladi, attore che stasera vedremo tra gli ospiti di “Lui E’ Peggio Di Me“ , lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini in onda su Raitre a partire dalle 21:30.è la figlia di Claudioil noto allenatore romano in forza attualmente alla Sampdoria. A differenza del padre e del marito,ha scelto di vivere lontano dai riflettori e lavorare come, essendo la co-founder insieme ae creative di Familia-Familia, brand di fragranze e profumi. Incontra l’attorecasualmente durante una cena tramite amici in comune a Trastevere. Tra loro parte una bella amicizia e successivamente l’interprete ...

claudia_emme_rm : RT @raimovie: Alle 21.10 'Allacciate le cinture' di Ferzan Özpetek con Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Carolina Cresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ranieri

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornati - >> clicca qui Alessandro Roja, sapete chi è sua moglie? Spunta lo scatto dolcissimo Alessandro Roja è un attore ...Dal 2013 è sposato con, i due si sono conosciuti proprio in una trattoria a Trastevere, sin dal primo momento i due non hanno avuto il colpo di fulmine , ma pian piano l'amore è ...Diretta Leicester Slavia Praga. Streaming video e tv del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ...Presente contro l’Atalanta il grande ex di turno, altri tre della Sampdoria sono ai box. Il notiziario odierno dei blucerchiati Per un Manolo Gabbiadini al rientro dopo due panchine e dieci partite sa ...