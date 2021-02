Anche oggi altri 308 morti per Covid e aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 443.704 tamponi processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 4,5% (in calo dello 0,3% rispetto a ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 443.704 tamponi processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 4,5% (in calo dello 0,3% rispetto a ...

carlaruocco1 : Incredibile come, nel giro di un mese, quella che veniva descritta come 'dittatura sanitaria' durante il Governo Co… - borghi_claudio : Cosa penso sui dati della pandemia, sulle mascherine e sulle cause e effetti. (...E spero di poter essere libero di… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Limoges Pierre-Auguste Renoir. Lo omaggiamo così con il Valzer Op. 64 No. 1, noto anche come 'Valz… - polpetta420 : RT @missinstyles: Buongiorno anche oggi Harry si sveglierà gnocco e noi non lo vedremo - VaniaDelli : RT @Giuseppe5813: Com’è imbarazzante aver voluto imporre a qualcuno i miei desideri, pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona… -