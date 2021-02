Ambasciatore e carabiniere uccisi | oggi i funerali di Stato

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono previsti per9.30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, ididell’Luca Attanasio e delVittorio Iacovacciin Congo. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente del Senato Elisabetta Casellati parteciperà, in rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per l’, domani sarà allestita nel Comune a Limbiate la camera ardente, sabato l’addio con una cerimonia al centro sportivo. Sempre venerdì si celebreranno le esequie di Iacovacci nella sua città, Sonnino (Latina). La cerimonia è in programma alle 14,30 nell’Abbazia di Fossanova, dove lunedì scorso padre Andrea David gli aveva dedicato un momento di preghiera. Intanto secondo ...

Si terranno oggi, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli, i funerali dell'Luca Attanasio ( CHI ERA ) e delVittorio Iacovacci ( CHI ERA ) uccisi durante un agguato in Congo . Alle esequie sarà presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Esteri Luigi Di Maio, riferendo alla Camera sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Di Maio ha ricostruito l ...