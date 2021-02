Alisson, che tragedia: il padre José Agostinho muore annegato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grave lutto per il portiere del Liverpool Alisson Becker. Il papà José Agostinho, 57 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di mercoledì. Secondo le prime ricostruzioni il genitore dell’ex estremo difensore della Roma sarebbe annegato nei pressi di una diga all’interno della proprietà di famiglia, a Lavras do Sul (stato del Rio Grande do Sul). La notizia è stata confermata dal San Paolo, che su Twitter ha scritto un messaggio di cordoglio. Lo stesso ha fatto anche il Fluminense, club in cui milita l’altro figlio di José Agostinho, Muriel. Com muito pesar, o São Paulo FC recebe a triste notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. Nossas condolências e solidariedade aos dois atletas e a seus ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grave lutto per il portiere del LiverpoolBecker. Il papà, 57 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di mercoledì. Secondo le prime ricostruzioni il genitore dell’ex estremo difensore della Roma sarebbenei pressi di una diga all’interno della proprietà di famiglia, a Lavras do Sul (stato del Rio Grande do Sul). La notizia è stata confermata dal San Paolo, che su Twitter ha scritto un messaggio di cordoglio. Lo stesso ha fatto anche il Fluminense, club in cui milita l’altro figlio di, Muriel. Com muito pesar, o São Paulo FC recebe a triste notícia da morte deBecker, pai dos goleirose Muriel. Nossas condolências e solidariedade aos dois atletas e a seus ...

SteBaglio : @danielelozzi Ma ci rendiamo conto che per anni abbiamo avuto riserve come Alisson, Palmieri, Rudiger, Paredes, Rad… - Pennacchioni65 : @Mzucchiatti95 @TheClash976 @Alissonbecker Che terribile disgrazia !Condoglianze ad Alisson e alla famiglia! ?? - Neil18722810 : @ale_rasch Eccezion fatta x Alisson e Salah (hanno chiesto la cessione) e Marquinhos (ceduto dopo 1 anno), gli alt… - ale_rasch : Gli ex Roma agli ottavi di champs. Si gioca e'..sono 10..anche se c'e' Scwenzy come 11. Alisson Rudiger Toloi Marqu… - silviozlatan : @milan_corner Alisson che era in una delle migliori 3 stagioni di un portiere nella storia recente, in più dal cent… -