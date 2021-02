Xbox Games With Gold: i giochi gratis di marzo 2021 deludono i fan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo quasi alla fine del mese, il che significa che le società stanno annunciando i loro prossimi giochi gratuiti per gli abbonati ai vari servizi. Con Sony che di solito attende l'ultimo mercoledì di ogni mese per annunciare i giochi gratuiti per PS Plus, Microsoft ha anticipato il rivale sul tempo, annunciando gli Xbox Games With Gold di marzo 2021. Sfortunatamente, la reazione dei fan ai titoli gratuiti del prossimo mese è stata finora ampiamente negativa. Esistono diverse metriche che mostrano che i fan non sono contenti dei Games With Gold gratuiti. Su YouTube, Microsoft ha pubblicato un breve video che mostra la lineup per marzo 2021 e il video è stato inondato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo quasi alla fine del mese, il che significa che le società stanno annunciando i loro prossimigratuiti per gli abbonati ai vari servizi. Con Sony che di solito attende l'ultimo mercoledì di ogni mese per annunciare igratuiti per PS Plus, Microsoft ha anticipato il rivale sul tempo, annunciando glidi. Sfortunatamente, la reazione dei fan ai titoli gratuiti del prossimo mese è stata finora ampiamente negativa. Esistono diverse metriche che mostrano che i fan non sono contenti deigratuiti. Su YouTube, Microsoft ha pubblicato un breve video che mostra la lineup pere il video è stato inondato ...

