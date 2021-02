WINDTRE tenta i clienti Iliad con le offerte GO a partire da 6 | 99 euro

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE tenta

HDblog

Lo smartphone poi resta totalmente muto nel momento in cui qualsiasi utenza TIM, Vodafone, Iliad o di altro vettoreuna telefonata sempre verso un recapito. Lo status del servizio di ...... il privato fa il contratto con la società, l'Amministrazione interviene per non farla ... Nel frattempola mediazione con la Curia per il campanile (che sembra mettere d'accordo tutti ..."Tra appena dodici ore scade la sospensione della Ztl e, come ogni volta, il duo Catania-Orlando non è stato in grado di dire con un minimo di dignitoso anticipo se la ztl riprenderà o meno da domani" ...Sull'utilizzo dei fondi del Recovery per le infrastrutture, il Ceo indica una serie di priorità: "Accelerare la diffusione della banda ultralarga, fibra e 5G, per sviluppare linee fisse e mobili, semp ...