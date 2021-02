«Vicini alla svolta, ma restiamo attenti Le chiusure mirate? Sono una soluzione» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il prefetto Ricci: «I dati indicano i contagi in aumento. Aspettando i vaccini rispettiamo le regole». L’invito ai giovani: «Devono fare la loro parte». Il grazie a bergamaschi: «Il “mola mia” qui non è solo un motto». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il prefetto Ricci: «I dati indicano i contagi in aumento. Aspettando i vaccini rispettiamo le regole». L’invito ai giovani: «Devono fare la loro parte». Il grazie a bergamaschi: «Il “mola mia” qui non è solo un motto».

