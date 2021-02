Un Posto al Sole, trama 24 febbraio 2021: crisi e soluzioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) trama Un Posto al Sole oggi 24 febbraio 2021 con il destino che potrebbe cambiare ancora una volta. Le decisioni dei nostri protagonisti saranno quelle giuste? La mossa di Roberto Ferri La puntata Un Posto al Sole oggi 24 febbraio 2021 è come sempre ricca di colpi di scena. Non manca il focus su Roberto Ferri e la crisi dei cantieri: dopo l'incidente infatti tutti gli operai sono in sciopero e la produzione sta rischiando un grave fermo. Dall'alto della sua esperienza, Ferri escogita un piano che potrebbe riportare la pace tra gli operai e farli nuovamente tornare a lavorare in serenità. Mentre Franco è pronto per andare a Venezia e raggiungere Angela, che si trova lì per lavoro, deve fare i conti con le bugie di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Unaloggi 24con il destino che potrebbe cambiare ancora una volta. Le decisioni dei nostri protagonisti saranno quelle giuste? La mossa di Roberto Ferri La puntata Unaloggi 24è come sempre ricca di colpi di scena. Non manca il focus su Roberto Ferri e ladei cantieri: dopo l'incidente infatti tutti gli operai sono in sciopero e la produzione sta rischiando un grave fermo. Dall'alto della sua esperienza, Ferri escogita un piano che potrebbe riportare la pace tra gli operai e farli nuovamente tornare a lavorare in serenità. Mentre Franco è pronto per andare a Venezia e raggiungere Angela, che si trova lì per lavoro, deve fare i conti con le bugie di ...

