Un lettore del Fatto mortifica Travaglio e la Lucarelli: "Neanche una parola di solidarietà alla Meloni" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C'è posta per loro, la premiata ditta Travaglio-Lucarelli, ma stavolta ad attaccarli per la "scarsa sensibilità" dimostrata sugli insulti a una donna di destra non è un pericoloso esponente di partito o un hater con trascorsi fascisti, ma un lettore del loro giornale. Che ci mette la firma e anche l'indignazione. "Sul Fatto di ieri Neanche una parola sulle offese a Giorgia Meloni, tranne una notizia sui provvedimenti disciplinari presi dall'Università di Siena contro il docente e una vignetta che ironizza sulla sinistra che ha solidarizzato con lei…". La letterina, poche righe, mischiata a tante altre, la si può trovare oggi, a firma Stelvio Costantini, sull'edizione cartacea del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Una protesta garbata da un ...

