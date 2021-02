Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale e ben ritrovate l'ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi in Parlamento comunicazioni di speranza sulle nuove misure per il contrasto al covid con le varianti che stanno accelerando la diffusione del virus anche in Italia draghi pensa un decreto e cerca la quadra politica tra per turisti rigoristi Salvini e le regioni chiedono di riaprire dove si può mai il comitato tecnico-scientifico invita alla prudenza si teme una terza Ondata Specialmente in Lombardia il tasso di positività Nazionale scende intanto al 4,4% altri 356 decessi Unione Europea rischio di nuovo taglio delle dosi di vaccino astrazeneca La Germania è cresciuta un poco di più nel Quarto trimestre 2020 dati definitivi del PIL parlano di 10 tre contro uno della Spina preliminare Nel confronto con lo stesso trimestre del 2019 l'economia è scesa del 3,7