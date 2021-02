Toll Brothers in rialzo dopo trimestrale sopra attese

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in cauto, che scambia in salita dello 0,39% complice lasuperiore alledegli analisti. Il costruttore di abitazioni di lusso ha chiuso il primo trimestre con utili netti in progresso del 69% a 96,5 milioni di dollari. L’EPS è cresciuto da 41 a 76 centesimi, contro i 46 centesimi del consensus. Nei tre mesi al 31 gennaio,ha registrato undel 17% annuo dei ricavi a 1,56 miliardi superiore agli 1,34 miliardi stimati dal mercato. Comparando l’andamento del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, si nota che il costruttore americano di case su misura di prestigio mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da ...

