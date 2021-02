Speranza parla al Senato | ' Non si possono allentare le misure con le varianti'

CarpaneseSilva1 : RT @valy_s: Riassunto bla bla bla #Speranza -NESSUNA RIAPERTURA -NESSUN ALLENTAMENTO -il #COVID19 viene prima di tutto -il VACCINO è L’UNIC… - Anto202016 : RT @valy_s: Riassunto bla bla bla #Speranza -NESSUNA RIAPERTURA -NESSUN ALLENTAMENTO -il #COVID19 viene prima di tutto -il VACCINO è L’UNIC… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: Riassunto bla bla bla #Speranza -NESSUNA RIAPERTURA -NESSUN ALLENTAMENTO -il #COVID19 viene prima di tutto -il VACCINO è L’UNIC… - cri_lavit : RT @valy_s: Riassunto bla bla bla #Speranza -NESSUNA RIAPERTURA -NESSUN ALLENTAMENTO -il #COVID19 viene prima di tutto -il VACCINO è L’UNIC… - mrzchm : RT @valy_s: Riassunto bla bla bla #Speranza -NESSUNA RIAPERTURA -NESSUN ALLENTAMENTO -il #COVID19 viene prima di tutto -il VACCINO è L’UNIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza parla

Globalist.it

Roberto, ministro della Salute, al Senato si esprime così in vista dei prossimi provvedimenti di contrasto alla diffusione del coronavirus:"Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure". "...... i genitori del bambino hanno superato momenti assai difficili, senza mai perdere ladi ... "Mio maritocome fosse già lui lì present e e io sono convinta nel cuore della stessa cosa" ha ...Intervenuto al Senato, il ministro della Salute Roberto Speranza ha affrontato il tema Covid e restrizioni attualmente in vigore ...ITALIA – A parlare del nuovo Dpcm e del nuovo piano che il governo Draghi intende adottare in merito alla gestione Covid è stato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Il comune lavoro di tutte l ...