Sci Nordico |   Pellegrino vince la Coppa del Mondo nello sprint

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI – Federicoha vinto ladelnella specialitàdello sci. La notizia è ufficiale dopo la comunicazione avvenuta questa mattina da parte della Federazione Internazionale dello Sci (Fis) che ha cancellato le finali di Lillehammer a seguito delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 verso la Norvegia imposte dal governo Oslo. Le finali non saranno recuperate in nessun'altra sede., 30 anni di Nuus in Valle d'Aosta, portacolori delle Fiamme Oro,così ladeldi specialità con 439 punti davanti ai russi Gleb Retivych (369) ed Aleksandr Bolshunov (284). In questa stagione, che nel 2016 aveva già vinto la coppetta di specialità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci Nordico

A seguito della modifica del programma di gare Federico Pellegrino si è aggiudicato la Coppa del mondo della specialità sprint di. Per il fondista valdostano si tratta del secondo titolo mondiale nello sprint in carriera, a distanza di cinque anni dal primo trionfo. "E' da un po' che mi sto concentrando sul ...Ora testa e cuore ai Campionati del mondo di, che, da oggi fino al 7 marzo, si svolgeranno a Oberstdorf (Germania), dove Pellegrino sarà già da domani in pista a lottare per una medaglia. ...Dpcm valido fino al 6 aprile. Palestre e piscine restano chiuse, qualcosa si muove sui ristoranti. Restrizioni sulle seconde case in zona arancione rafforzata. Il ministro della Salute: "Non ci sono a ...Federico Pellegrino ha vinto la coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint, a distanza di cinque anni dal primo trionfo. Il poliziotto valdostano, attualmente primo nella classifica mondi ...