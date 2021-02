Sampdoria | Adrien Silva out con l’Atalanta | la scelta di Ranieri

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), sarà Morten Thorsby a sostituire: problemi in allenamento per il portoghese, squalificato contronon ci sarà contro. Il centrocampista della, diffidato e ammonito, salterà la sfida al Ferraris per squalifica. A sostituirlo ci penserà Morten Thorsby. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista norvegese ha superato brillantemente l’influenza ed è pronto a mettersi a disposizione di Claudio, come riporta Repubblica, è uscito acciaccato dall’allenamento di ieri. Problemi alla gamba destra. Leggi su Calcionews24.com

Guardalinee : Suspended: Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Bani, Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Hakim… - clubdoria46 : #Sampdoria: #AdrienSilva e #Candreva indicano la strada dopo la #Lazio #Samp - clubdoria46 : Top e Flop Sampdoria: Adrien Silva dirige l’orchesta ma in attacco si stona - GruppoEsperti : #Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Im… - LaVozdelCalcio : Onces para el #LazioSampdoria ! LAZIO: Reina; Acerbi, Musacchio, Patric; Marusic, SMS, Leiva, Luis Alberto, Lulic;… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Adrien

Sampdoria News 24

, sarà Morten Thorsby a sostituireSilva: problemi in allenamento per il portoghese, squalificato contro ...... Berat Dijmsiti (Atalanta), Gonzalo Escalante (Lazio), Achraf Mouh Hakimi (Inter), Maximil Roberto Pereyra e Romeo Marvin Zeegelaar (Udinese),Sebastie Perruchet da Silva (). .Sampdoria, sarà Morten Thorsby a sostituire Adrien Silva: problemi in allenamento per il portoghese, squalificato contro l’Atalanta ...Sampdoria, sarà Morten Thorsby a sostituire Adrien Silva: problemi in allenamento per il portoghese, squalificato contro l'Atalanta ...