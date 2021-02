Roma. ‘Apri la cassa’: 24enne punta il coltello contro il negoziante, poi si scaglia con calci e pugni contro i poliziotti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha prima tentato la rapina in un negozio di abbigliamento nella zona di Casal del Marmo, poi ha rivolto il coltello anche contro gli agenti intervenuti sul posto. Rapina nel negozio di abbigliamento Attimi di paura per il titolare del negozio che, poco prima della pausa pranzo, ha chiesto a una cliente come poteva servirla e si è sentito rispondere “apri la cassa!. La donna , per rafforzare la minaccia, ha estratto un coltello puntandolo contro il negoziante. Una terza persona, che ha visto la scena, ha chiamato il 112 NUE e gli equipaggi della Polizia di Stato sono giunti in pochi secondi. La rapinatrice, sentendo in lontananza le sirene della polizia, ha desistito, è uscita dal negozio e ha tentato la fuga. Quando i poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha prima tentato la rapina in un negozio di abbigliamento nella zona di Casal del Marmo, poi ha rivolto ilanchegli agenti intervenuti sul posto. Rapina nel negozio di abbigliamento Attimi di paura per il titolare del negozio che, poco prima della pausa pranzo, ha chiesto a una cliente come poteva servirla e si è sentito rispondere “apri la cassa!. La donna , per rafforzare la minaccia, ha estratto unndoloil. Una terza persona, che ha visto la scena, ha chiamato il 112 NUE e gli equipaggi della Polizia di Stato sono giunti in pochi secondi. La rapinatrice, sentendo in lontananza le sirene della polizia, ha desistito, è uscita dal negozio e ha tentato la fuga. Quando i...

