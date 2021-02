Primi sottosegretari M5s | Cancelleri e Sileri verso la riconferma ma non viceministri

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) PALERMO – Le conferme dei siciliani Giancarlo Cancelleri al ministero delle Infrastrutture, ma sotto la veste di sottosegretario, e Manlio Di Stefano agli Affari esteri, oltre che della piemontese Laura Castelli al ministero dell’Economia e delle finanze e del campano Carlo Sibilia all’Interno. Sono questi, secondo quanto apprende la Dire, alcuni dei nomi dei sottosegretari indicati dal Movimento cinque stelle al presidente del Consiglio Mario Draghi. Il Consiglio dei ministri per le nomine è in corso. Verso la riconferma al ministero della Salute per Pierpaolo Sileri, ma anche in questo caso sembra nel ruolo di sottosegretario e non più di viceministro. Conferma anche per la sarda Alessandra Todde, che dovrebbe restare sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico. Tra le new entry alla voce sottosegretari la senatrice messinese Barbara Floridia, che dovrebbe andare al ministero dell’Istruzione, e la senatrice pugliese Rossella Accoto, al Lavoro. Ilaria Fontana, di Alatri (Frosinone), sembra indirizzata al ministero per la Transizione ecologica, mentre alla Giustizia il nome nuovo è quello di Anna Mancina, deputata pugliese. Dalla Calabria, infine, Dalila Nesci, che dovrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretaria per il Sud.