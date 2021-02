Nuovo Dpcm, i consigli del Cts a Draghi: “No alle riaperture” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi si è riunito con i ministri e il Comitato tecnico scientifico (Cts) per discutere sulle misure da adottare con il Nuovo Dpcm: sulle eventuali riaperture prevale la linea della prudenza. Sean Gallup/Getty ImagesNella serata di ieri, martedì 23 febbraio, Mario Draghi ha incontrato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli insieme al ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, al ministro della Salute Roberto Speranza e ai ministri rappresentanti dei partiti, Elena Bonetti, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli e Dario Franceschini. Tema della riunione, la situazione epidemiologica attuale e i possibili provvedimenti restrittivi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente delo Mariosi è riunito con i ministri e il Comitato tecnico scientifico (Cts) per discutere sulle misure da adottare con il: sulle eventualiprevale la linea della prudenza. Sean Gallup/Getty ImagesNella serata di ieri, martedì 23 febbraio, Marioha incontrato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli insieme al ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, al ministro della Salute Roberto Speranza e ai ministri rappresentanti dei partiti, Elena Bonetti, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli e Dario Franceschini. Tema della riunione, la situazione epidemiologica attuale e i possibili provvedimenti restrittivi ...

