Musiala ha scelto | niente Inghilterra | giocherà per la Germania

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamalper la. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista concessa in esclusiva a The Athletic Il centrocampista del Bayern Monaco Jamalha annunciato che a livello internazionale nonper l’, nonostante lui sia ufficialmente un cittadino inglese, ma rappresenterà la, la nazione in cui è nato e di cui è in possesso del passaporto. Secondo la Bild, la prima convocazione da parte del Commissario Tecnico Joachim Löw in occasione delle prossime sfide con Islanda, Romania e Macedonia del Nord. A livello giovanileha giocato per l’, dall’Under 15 all’Under 21. Grazie alla rete realizzata ieri contro la Lazio è diventato il più giovane giocatore inglese a segnare ...

Jamalgiocherà per la Germania. Lo ha rivelato lui stesso in un'intervista concessa in esclusiva a The ...All Olimpico stata una Caporetto, un 1 - 4 (con i tedeschi che dopo l ora di gioco hannodi ...si potuto permettere di lanciare dall inizio un talento del calibro del giovanissimo Jamal. ...Jamal Musiala giocherà per la Germania. Lo ha rivelato lui stesso in un'intervista concessa in esclusiva a The Athletic ...Le reti di Lewandowski, Musiala e Sané nel primo tempo, poi l'autogol di Acerbi a inizio ripresa. Gol della bandiera di Correa ...