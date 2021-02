Morto Antonio Catricalà, addio ad un servitore dello Stato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) addio ad Antonio Catricalà, un grande servitore dello Stato. Catricalà, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952, sarebbe Morto suicida, secondo una prima ricostruzione investigativa, nella sua casa di Roma, nel quartiere Parioli. Attualmente era presidente di Aeroporti di Roma e da pochi giorni era Stato nominato alla guida dell'Igi, l'Istituto Grandi Infrastrutture.Lunga e ricca d'incarichi la sua carriera cominciata subito dopo la laurea con lode in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Avvocato e magistrato del Consiglio di Stato, è Stato presidente dell'Antitrust dal 2005 al 2011. Ha poi ricoperto la carica di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il governo Monti e nel 2013 di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ad, un grande, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952, sarebbesuicida, secondo una prima ricostruzione investigativa, nella sua casa di Roma, nel quartiere Parioli. Attualmente era presidente di Aeroporti di Roma e da pochi giorni eranominato alla guida dell'Igi, l'Istituto Grandi Infrastrutture.Lunga e ricca d'incarichi la sua carriera cominciata subito dopo la laurea con lode in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Avvocato e magistrato del Consiglio di, èpresidente dell'Antitrust dal 2005 al 2011. Ha poi ricoperto la carica di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il governo Monti e nel 2013 di ...

