Manfredonia | rapina in tabaccheria | feriti i titolari Poi in un negozio di articoli per la casa Indagini delle forze dell' ordine

Ultime Notizie dalla rete : Manfredonia rapina

Due fratelli, titolari di una tabaccheria di(Foggia), sono rimasti feriti durante unacompiuta questa sera nella loro attività commerciale, in via Aldo Moro. Le due vittime sono state portate in ospedale. Hanno riportato ...... hanno rubato una FIAT 500 di colore bianco in una zona residenziale di(FG) mediante l'... Per i tre fermati è scattato subito l'arresto perimpropria e, come disposto dalla Procura ...Nel volgere di pochi minuti, rapina ad un negozio di articoli per la casa, sempre a Manfredonia. Indaga la polizia. Non si esclude che i ladri fossero gli stessi della tabaccheria.Rapinatori scatenati a Manfredonia. Due rapine in serata, colpiti una tabaccheria di viale Aldo Moro e un negozio di detersivi in via Rampa del Torrione. Entrambe le attività sono situate in zone ...