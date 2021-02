Mafie, Dia lancia l’allarme: “Con la pandemia rischio per imprese in difficoltà” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) PALERMO – Con l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 le mafie “si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio” e ad “accumulare ricchezza”: questi due elementi “potrebbero rivelarsi finalizzati a incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficolta’”. È quanto osserva la Direzione investigativa antimafia nella sua relazione semestrale al Parlamento. “Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole, ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l’economia del sistema nazionale, vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità – si legge nella relazione -, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti”. DIA: “COSA NOSTRA RESTA ORGANIZZAZIONE STRUTTURATA MA MANCA ORGANISMO VERTICE” Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) PALERMO – Con l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 le mafie “si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio” e ad “accumulare ricchezza”: questi due elementi “potrebbero rivelarsi finalizzati a incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficolta’”. È quanto osserva la Direzione investigativa antimafia nella sua relazione semestrale al Parlamento. “Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole, ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l’economia del sistema nazionale, vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità – si legge nella relazione -, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti”. DIA: “COSA NOSTRA RESTA ORGANIZZAZIONE STRUTTURATA MA MANCA ORGANISMO VERTICE”

