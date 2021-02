“Lockdown inevitabile” Chiusura totale in Italia fino a 4 settimane

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unrigido su tutto il territorio nazionale, come a marzo 2020, anche se di durata limitata. Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Walter Ricciardi, dopo aver lanciato la «bomba» qualche giorno fa, ribadisce la sua strategia per affrontare l’emergenza Covid in questo momento storico. «Credo che il ministro della Salute Roberto Speranza sia convinto di questa nuova fase, spero che il presidente del Consiglio Draghi recepisca e che il governo appoggi, ma dipende dal governo». Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone e spinto molti politici a metterne in dubbio l’opportunità. Ma lui non si smuove: «Dimissioni? - ha commentato Ricciardi a Rai News 24- Sono considerazioni che lascio alla politica. Bene se posso essere utile con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e anche in, ...