Le Iene Show lo scherzo al ciclista Vincenzo Nibali geloso e un po’ tirchio (video) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Iene Show scherzo al ciclista Vincenzo Nibali: la moglie ha investito soldi in una clinica in Romania (video) Le Iene nella puntata di ieri martedì 23 febbraio hanno mandato in onda anche lo scherzo a Vincenzo Nibali, campione del ciclismo italiano che, come raccontano i suoi compagni, non solo è parecchio geloso ma anche un po’ tirchio “se si sta al bar finge di ricevere una chiamata” raccontano i compagni complici de Le Iene. Così puntando proprio su questo suo tallone d’Achille, grazie alla complicità della moglie, Le Iene Corti e Onnis fanno credere a Vincenzo Nibali che la moglie ha investito ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Leal: la moglie ha investito soldi in una clinica in Romania () Lenella puntata di ieri martedì 23 febbraio hanno mandato in onda anche lo, campione del ciclismo italiano che, come raccontano i suoi compagni, non solo è parecchioma anche un po’“se si sta al bar finge di ricevere una chiamata” raccontano i compagni complici de Le. Così puntando proprio su questo suo tallone d’Achille, grazie alla complicità della moglie, LeCorti e Onnis fanno credere ache la moglie ha investito ...

holy_ot7 : RT @destructibless: Ma alla fine chi cazzo se ne frega degli over party di quei pezzenti quando Tommaso ci ha finalmente regalato il cappot… - lou94curls : RT @destructibless: Ma alla fine chi cazzo se ne frega degli over party di quei pezzenti quando Tommaso ci ha finalmente regalato il cappot… - Rosi21303554 : RT @destructibless: Ma alla fine chi cazzo se ne frega degli over party di quei pezzenti quando Tommaso ci ha finalmente regalato il cappot… - ifaallwithyou : RT @destructibless: Ma alla fine chi cazzo se ne frega degli over party di quei pezzenti quando Tommaso ci ha finalmente regalato il cappot… - Bea42738111 : RT @destructibless: Ma alla fine chi cazzo se ne frega degli over party di quei pezzenti quando Tommaso ci ha finalmente regalato il cappot… -