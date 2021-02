Isola dei famosi 2021 | la data di partenza e le prime indiscrezioni

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La grande macchina de L’deista per ripartire, dopo almeno un anno di assenza dalla tv, e con Ilary Blasi alla conduzione. Manca davvero poco all’inizio de L’dei, o almeno secondo quanto emerso in rete, dove è trapelata ladiprevista a marzo. E non finiscono qui lesul reality dei naufraghi. Il format verrà trasmesso, dopo un periodo iniziale dalla sua, due volte ogni 7 giorni su Canale 5. Intanto, due personaggihanno dovuto rinunciare al ruolo di naufraghi, per dei sopraggiunti motivi di salute. Tutto ciò e molto altro, vi snoccioliamo nel nostro articolo. L’deiriparte a ...

Tra i tanti nomi che rimbalzavano come certi e futuri partecipanti all'Famosi, era spuntato fuori anche quello di Giovanni Ciacci . L'opinionista di Canale 5, coperto dal patto di riservatezza firmato con la trasmissione, non avrebbe potuto rivelare nulla in ... Massimiliano Rosolino è l'inviato dell'Isola dei Famosi 2021. L'annuncio ufficiale è stato dato dai canali social del reality Mediaset e Massimiliano Rosolino si prepara quindi a far parte del cast ...