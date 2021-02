Gattuso traballa? I nomi in pole in caso di sconfitta col Granada

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il futuro di Gennaroè ormai incerto sulla panchina del Napoli. Il tecnico ex Milan rischia un esonero immediato qualora, anche contro il, sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, la sua squadra continuasse a non dare segni di vita. Quasi sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis a fine stagione saluterà ‘Ringhio’: per sostituirli icaldi sono tanti, come quello di Italiano, Juric e De Zerbi, oltre al ritorno di Rafa Benitez. Domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri dovranno dimostrare di essere una compagine diversa rispetto a quella vista di recente contro Atalanta e(spagnoli in vantaggio all’andata con il punteggio di 2-0). Il Napoli è ferito da un bel po’ di partite, complici soprattutto le numerose assenze, sia per il Covid che per ...