Drew Barrymore | A 13 anni sono finita in un reparto psichiatrico Ero fuori controllo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A soli 13è stata ricoverata in un, esperienza di cui l'attrice ha recentemente parlato raccontando cosa accadeva in quel periodo. L'infanzia e l'adolescenza della starstate piuttosto travagliate, l'attrice ha rivelato di essere stata ricoverata in una soli 13per comportamentidalla norma.è stata virtualmente intervistata lunedì nel programma SiriusXM di Howard Stern, dove ha parlato dei suoi tumultuosidell'adolescenza e della sua relazione con sua madre, Jaid: "Andavo in discoteca, non andavo ...

'Ero fuori controllo. A 13 anni sono stata ricoverata in un reparto psichiatrico'. Cosìha ripercorso il suo passato e il difficile rapporto con la madre nel corso di un'intervista a The Howard Stern Show su SiriusXM, i cui contenuti sono stati riportati da testate ...Ma, dopo una lunga assenza, l attrice non esclude un ritorno sul set, soprattutto se dovesse trattarsi di una reunion con la sua migliore amica, co - star ai tempi di Charlie s Angels .A soli 13 anni Drew Barrymore è stata ricoverata in un reparto psichiatrico, esperienza di cui l'attrice ha recentemente parlato raccontando cosa accadeva in quel periodo. L'infanzia e l'adolescenza d ...L'attrice parla del suo passato di bimba prodigio a Hollywood: "Mia madre aveva creato un mostro e non sapeva come gestirlo" ...