Covid | positivi in aumento 16 424 318 morti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oggi sono stati registrati 16.424 nuovi casi di coronavirus in Italia e 318 decessi, secondo il bollettino del ministero della Salute. Il dato deiè in, quello dei decessi invece, rispetto a ieri, è in diminuzione. Il 23 febbraio, infatti, sono state 356 le persone morte per

E' salito a nove, di cui sette calciatori e due membri dello staff, il conto deidel gruppo squadra del Torino . Dopo il giro di tamponi effettuato nella serata di ieri, è ...un focolaio...Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.362.465 complessivamente: 14.599 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali- i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.424 nuovi contagi di coronavirus, in aumento rispetto ai 13.314 di ieri, per un totale di casi dall’inizio dell’epidemia che sale a 2.848.564. Lo ...Quanto sia diffusa la variante brasiliana del Sars Cov 2 è ancora troppo presto per dirlo. La scoperta di un contagio anche in una scuola di Roma non fa stare tranquilli. Anche ...