Coldiretti | 5mila ristoranti in mano a criminalità

(Teleborsa) – Le infiltrazioni mafiose sono particolarmente preoccupanti per la filiera agroalimentare con la ristorazione indebolita finanziariamente dal crack di 41 miliardi nel 2020 a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid. E' quanto afferma Coldiretti in riferimento all'ultima Relazione semestrale della Dia, su dati Ismea. La criminalità è arrivata a controllare cinquemila locali con l'agroalimentare che è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. L'allarme contenuto nella Relazione semestrale della Dia trova particolare fondamento nella filiera agroalimentare dove pesa la crisi di liquidità generata dalla pandemia in molte strutture economiche che ...

