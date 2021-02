Cima della nave si spezza e colpisce un marinaio | morto durante l’attacco a Messina

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Undi 61 anni èper un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata nel porto di. La vittima aveva 61 anni, il suo nome era Gaetano Puleo, nostromo dipendenteCaronte&Tourist, compagnia di navigazione che copre le rotte dello Stretto. Ilin particolare era imbarcato sulla MotoElio, la prima imbarcazione a Lng in servizio nel Mediterraneo, ed è stato colpito in pieno dallatal’attracco al molo Norimberga. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri e il personale dell’ispettorato del lavoro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

