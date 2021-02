Camera: torna alternanza tra aula e commissioni per i lavori di Montecitorio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - torna alla Camera, per quel che riguarda i lavori, il sistema dell'alternanza tra aula e commissioni già sperimentato a causa dell'emergenza Covid. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi a Montecitorio. Dalla prossima settimana, quindi, al lavoro saranno le commissione, con l'eccezione del Question time e delle interpellanze. I lavori dell'aula riprenderanno quindi l'8 marzo con il Dl Covid approvato all'Epifania e con le commissioni sul caso David Rossi e alcune atti della Giunta delle autorizzazioni. Tra i provvedimenti all'esame dell'aula nel mese di marzo, secondo il calendario definito dalla capigruppo, ci sono il Dl Coni, calendarizzato per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) -alla, per quel che riguarda i, il sistema dell'tragià sperimentato a causa dell'emergenza Covid. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi a. Dalla prossima settimana, quindi, al lavoro saranno le commissione, con l'eccezione del Question time e delle interpellanze. Idell'riprenderanno quindi l'8 marzo con il Dl Covid approvato all'Epifania e con lesul caso David Rossi e alcune atti della Giunta delle autorizzazioni. Tra i provvedimenti all'esame dell'nel mese di marzo, secondo il calendario definito dalla capigruppo, ci sono il Dl Coni, calendarizzato per ...

