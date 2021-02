Borse 24 febbraio, mercati Ue ritornano in positivo. In salita lo spread (Di giovedì 25 febbraio 2021) Borse 24 febbraio, i mercati europei ritornano in positivo. Milano ha guadagnato lo 0,69 per cento. spread di nuovo in salita. MILANO – Borse 24 febbraio. Dopo un inizio di settimana molto complicato, i mercati sono ritornati in positivo con la spinta delle dichiarazioni della Fed di Jerome Powell al Senato Usa. Un sostegno all’economica americana che ha portato Wall Street in positivo e anche il Vecchio Continente. A dare una spinta importante ai mercati anche il via libera di Fda a Johnson&Johnson. Una prima approvazione che potrebbe Ema ad autorizzare il vaccino in breve tempo. La discussione è prevista per l’11 marzo, ma il premier Draghi chiede ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021)24, ieuropeiin. Milano ha guadagnato lo 0,69 per cento.di nuovo in. MILANO –24. Dopo un inizio di settimana molto complicato, isono ritornati incon la spinta delle dichiarazioni della Fed di Jerome Powell al Senato Usa. Un sostegno all’economica americana che ha portato Wall Street ine anche il Vecchio Continente. A dare una spinta importante aianche il via libera di Fda a Johnson&Johnson. Una prima approvazione che potrebbe Ema ad autorizzare il vaccino in breve tempo. La discussione è prevista per l’11 marzo, ma il premier Draghi chiede ...

