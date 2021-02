Attacco in Congo, Di Maio alla Camera: “Chiesto all’Onu e al Pam l’apertura di un’inchiesta. Ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Al Pam e all’Onu abbiamo inoltre Chiesto formalmente l’apertura di un’inchiesta che chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni”. Lo ha detto Luigi Di Maio durante l’Informativa oggi alla Camera sottolineando che “abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive”. Il ministro degli Esteri ha ricordato che il vicesegretario generale per le Operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, ha annunciato lo stesso lunedì l’avvio di un’indagine da parte di Monusco, la missione Onu in Repubblica Democratica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Al Pam eabbiamo inoltreformalmentediche chiarisca l’accaduto, le motivazionibase del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni”. Lo ha detto Luigi Didurante l’Informativa oggisottolineando che “abbiamo anche spiegato che ci, nel minor tempo possibile,ed”. Il ministro degli Esteri ha ricordato che il vicesegretario generale per le Operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, ha annunciato lo stesso lunedì l’avvio di un’indagine da parte di Monusco, la missione Onu in Repubblica Democratica del ...

