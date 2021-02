Atalanta in 10 beffata all' 86esimo | Real vince 1-0 a Bergamo

Leggi su agi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Un'di ferro si piega solamente nel finale alMadrid nell'andata degli ottavi di finale, cadendo 1-0 al termine di una gara condizionata in particolare da una decisione arbitrale abbastanza discutibile, che ha costretto i bergamaschi all'inferiorità numerica per oltre un'ora e un quarto. Decide la rete di Mendy all'86', che pone i blancos in una posizione di netto vantaggio in vista del ritorno in terra spagnola, seppur resti comunque tutto aperto. Quarti che sembrano già ipotecati invece per il Manchester City, che a Budapest contro il Gladbach passa 2-0 con Silva e Jesus. Al Gewiss Stadium, in un avvio di gara divertente e all'insegna dell'equilibrio, il primo episodio arriva al 17' ed è un clamoroso abbaglio dell'arbitro, che espelle Freuler per un fallo al limite su Mendy, lanciato sì in porta ma defilato rispetto ai pali ...