Afragola | cadavere semicarbonizzato ritrovato dentro un’auto data alle fiamme nel parcheggio di un supermercato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Neldi unad, in provincia di Napoli, è stato scopertoildi un uomo. Sul caso indaga la polizia del commissariato e della squadra mobile. Gli agenti al momento non escludono né che l’uomo possa essere stato torturato, né che abbia voluto suicidarsi. Il, segnalato al 113 da un cittadino, è statoneldel centro commerciale Le Porte di Napoli, dove gli agenti del commissariato sono arrivati dopo una segnalazione della centrale operativa della Questura. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della ...

Ilsemicarbonizzato di un uomo è stato scoperto in un'auto data alle fiamme trovata nel parcheggio del centro commerciale di'Le porte di Napoli', nel Napoletano . Sull'accaduto stanno ...Ilsemicarbonizzato di un uomo è stato scoperto in un'auto data alle fiamme trovata nel parcheggio di un supermercato di, in provincia di Napoli. Sull'accaduto stanno indagando gli ...Appartiene a un imprenditore il cadavere carbonizzato trovato ad Afragola: indagini per risalire a dinamica e matrice dell'episodio ...REGIONALE – Il cadavere semicarbonizzato di un uomo e’ stato scoperto in un’auto data alle fiamme trovata nel parcheggio del centro commerciale “Alle Porte di Napoli” ad Afragola, in provincia di Napo ...