Vaccini Covid, effetti “eccezionali” sui ricoveri: lo studio (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Un nuovo studio condotto dalla Public Health Scotland, la sanità pubblica scozzese, ha rilevato gli effetti dei Vaccini di Pfizer e AstraZeneca sui ricoveri in ospedale per Covid-19. Lo studio, a cui fa riferimento un articolo della BBC, osserva i primi effetti della vaccinazione sulla popolazione del Regno Unito, che gli esperti hanno definito “incoraggianti”. Gli effetti della prima dose di Pfizer e AstraZeneca sui ricoveri Secondo quanto osservato dallo studio scozzese, i ricoveri ospedalieri si sono ridotti dell’85% per il vaccino di Pfizer e del 94% per quello di AstraZeneca. Le osservazioni sono state condotte sulle persone che hanno ricevuto la prima dose in Scozia tra ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Un nuovocondotto dalla Public Health Scotland, la sanità pubblica scozzese, ha rilevato glideidi Pfizer e AstraZeneca suiin ospedale per-19. Lo, a cui fa riferimento un articolo della BBC, osserva i primidella vaccinazione sulla popolazione del Regno Unito, che gli esperti hanno definito “incoraggianti”. Glidella prima dose di Pfizer e AstraZeneca suiSecondo quanto osservato dalloscozzese, iospedalieri si sono ridotti dell’85% per il vaccino di Pfizer e del 94% per quello di AstraZeneca. Le osservazioni sono state condotte sulle persone che hanno ricevuto la prima dose in Scozia tra ...

matteorenzi : Israeliani e inglesi stanno correndo sulle vaccinazioni. E i risultati oggettivamente si vedono. C’è solo un modo p… - HuffPostItalia : I vaccini fanno crollare i ricoveri per Covid in Scozia: -94% con AstraZeneca, -85% con Pfizer - fattoquotidiano : Vaccini Covid, il ministro Giorgetti convoca Farmindustria. Allo studio la lista di aziende che hanno le macchine p… - AvvMennillo : Gli «spettacolari» dati della Scozia sui vaccini (anche dopo una dose) - alessiapette : RT @Dio: Covid: 10 paesi ricchi hanno ricevuto il 75% di tutti i vaccini prodotti finora. In pratica l'unico che è riuscito a comportarsi i… -