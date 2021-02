"Una giostra di duci e paladini" (Di martedì 23 febbraio 2021) Per quattordici anni, dal 1997 al 2011, Alberto Cassani è stato l'assessore alla Cultura di Ravenna. Comunista. Gente seria. Scuola d'un tempo, ammirata pure da chi le dista un miglio come me. La nostra è un'amicizia antica.Il primo romanzo, l'ha scritto tre anni fa. "L'uomo di Mosca" (Baldini+Castoldi).L'ideale intenso, coltivato a Gramsci e militanza, non vi faceva solo sfondo, ma traluceva dalla storia tagliando rughe e vaghezie dei protagonisti e proprî.Come in quest'opera seconda, (sempre Baldini+Castoldi), uscita un mese fa e che racconta di un uomo, Victor Costa, intellettuale in gioventù - con tutti i sogni spesso troppi della gioventù, che per meglio guadagnare li ripone nella sacca del fuggiasco dalla vita e si volta, maturo e senza più altezze, al giornalismo dei pettegoli.Un giorno, per sbaglio, riceve la registrazione compromettentissima di una conversazione del Capo ... Leggi su panorama (Di martedì 23 febbraio 2021) Per quattordici anni, dal 1997 al 2011, Alberto Cassani è stato l'assessore alla Cultura di Ravenna. Comunista. Gente seria. Scuola d'un tempo, ammirata pure da chi le dista un miglio come me. La nostra è un'amicizia antica.Il primo romanzo, l'ha scritto tre anni fa. "L'uomo di Mosca" (Baldini+Castoldi).L'ideale intenso, coltivato a Gramsci e militanza, non vi faceva solo sfondo, ma traluceva dalla storia tagliando rughe e vaghezie dei protagonisti e proprî.Come in quest'opera seconda, (sempre Baldini+Castoldi), uscita un mese fa e che racconta di un uomo, Victor Costa, intellettuale in gioventù - con tutti i sogni spesso troppi della gioventù, che per meglio guadagnare li ripone nella sacca del fuggiasco dalla vita e si volta, maturo e senza più altezze, al giornalismo dei pettegoli.Un giorno, per sbaglio, riceve la registrazione compromettentissima di una conversazione del Capo ...

