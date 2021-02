Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 10:10 (Di martedì 23 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con gola sciatore Carabinieri e portati nella foresta è uccisa ho ucciso anche l’autista secondo punti locale l’origine dell’attacco ci sarebbe stato un tentativo di rapimento Ma la matrice non è ancora Chiara l’Italia in lutto dice Mattarella deprecare via creditorio attacco draghi un profondo cordoglio seguiamo gli sviluppi Di Maio immenso dolore ogni sforzo per fare luce sull’accaduto l’Unione Europea è estremamente preoccupati seguiamo il caso da vicino il governo e le consiglio dei ministri il decreto covid prorogato il divieto di spostamenti tra regioni stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private le regioni Chiedono una revisione dei parametri misure finali omogeneo nuova strategia sui vaccini Bonaccini le comitato tecnico scientifico di indicazioni più ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con gola sciatore Carabinieri e portati nella foresta è uccisa ho ucciso anche l’autista secondo punti locale l’origine dell’attacco ci sarebbe stato un tentativo di rapimento Ma la matrice non è ancora Chiara l’Italia in lutto dice Mattarella deprecare via creditorio attacco draghi un profondo cordoglio seguiamo gli sviluppi Di Maio immenso dolore ogni sforzo per fare luce sull’accaduto l’Unione Europea è estremamente preoccupati seguiamo il caso da vicino il governo e le consiglio dei ministri il decreto covid prorogato il divieto di spostamenti tra regioni stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private le regioni Chiedono una revisione dei parametri misure finali omogeneo nuova strategia sui vaccini Bonaccini le comitato tecnico scientifico di indicazioni più ...

