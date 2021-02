Torino torna a scommettere sul Salone internazionale del libro. Fissate le date dell’edizione 2021. Pandemia permettendo si terrà dal 14 al 18 ottobre (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Salone internazionale del libro di Torino, giunto alla XXXIII edizione, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria, si terrà nel capoluogo piemontese dal 14 al 18 ottobre. Nel settecentesimo anniversario dantesco, il Salone richiamerà grandi nomi della scena culturale per ragionare insieme sul futuro che ci aspetta; e così la città di Torino tornerà ad accogliere editori, autori, scuole e la comunità di lettori che in questo anno difficile non hanno mai smesso di incontrarsi, anche se virtualmente, intorno alla lettura. “Il Salone internazionale del libro di Torino – ha detto il presidente dell’Associazione Torino la Città del libro, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildeldi, giunto alla XXXIII edizione, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria, sinel capoluogo piemontese dal 14 al 18. Nel settecentesimo anniversario dantesco, ilrichiamerà grandi nomi della scena culturale per ragionare insieme sul futuro che ci aspetta; e così la città ditornerà ad accogliere editori, autori, scuole e la comunità di lettori che in questo anno difficile non hanno mai smesso di incontrarsi, anche se virtualmente, intorno alla lettura. “Ildeldi– ha detto il presidente dell’Associazionela Città del, ...

