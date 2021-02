Tommaso Zorzi, dubbi su Dayane Mello: “L’amore per Rosalinda è una cag*ta” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tommaso Zorzi contro Dayane Mello dopo la nomination alla Cannavò: “L’amore per Rosalinda è una cag*ata. Le parole hanno un peso”. Tommaso Zorzi, dopo la puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, ha cercato un confronto con Dayane Mello nutrendo dei dubbi sul suo innamoramento per Rosalinda Cannavò. In veranda, alla presenza degli altri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021)controdopo la nomination alla Cannavò: “perè una cag*ata. Le parole hanno un peso”., dopo la puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, ha cercato un confronto connutrendo deisul suo innamoramento perCannavò. In veranda, alla presenza degli altri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - ihopetoseeyou : RT @coddlemeniall: Tommaso Zorzi che è andato contro Platinette rischiando di rovinarsi il futuro per difendere i diritti della lgbt+ e voi… - kcceamr : RT @RecheLacunza00: Questo è tutto lo schifo che è uscito dalla bocca di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nei confronti di Dayane.. Vi dove… -