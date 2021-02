Tim, via libera al piano e alla lista del board: ci sono Gorno Tempini e de Meo (Di martedì 23 febbraio 2021) Confermata la politica dei dividendi: 1 cent (floor) per le azioni ordinarie, 2,75 cent per le risparmio. Per il rinnovo del consiglio tante le conferme, da Salvatore Rossi a Luigi Gubitosi a Marella Moretti, da Arnaud de Puyfontaine a Franck Cadoret a Paola Bonomo. New entry anche Cristiana Falcone e Ilaria Romagnoli Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 febbraio 2021) Confermata la politica dei dividendi: 1 cent (floor) per le azioni ordinarie, 2,75 cent per le risparmio. Per il rinnovo del consiglio tante le conferme, da Salvatore Rossi a Luigi Gubitosi a Marella Moretti, da Arnaud de Puyfontaine a Franck Cadoret a Paola Bonomo. New entry anche Cristiana Falcone e Ilaria Romagnoli

lucafaccio : Il presidente di Cassa depositi entrerà nel cda di Tim: possibile passo avanti nella creazione della società unica… - Osserv_Impresa : Tim, via libera al piano e alla lista del board: ci sono Gorno Tempini e de Meo: Confermata la politica dei dividen… - infoiteconomia : Tim, via libera al piano e alla lista del board: ci sono Gorno Tempini e de Meo - operazionerd : RT @SimoneCosimi: La bella chiacchierata col maestro @RiccardoLuna in occasione dell’ultimo Safer Internet Day per @operazionerd ???? https:/… - HDblog : RT @HDblog: TIM si accorda con Dazn per il Calcio di Serie A 2021/2024 -