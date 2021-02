Striscia la Notizia, brutale aggressione a Rajae: come sta l’inviata (Di martedì 23 febbraio 2021) l’inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, è stata aggredita nel corso di un servizio che stava girando a Roma. Colpito al volto l’operatore che accompagnava l’inviata del tg satirico. Ecco tutto quello che è successo. L’aggressione a Rajae Bezzaz l’inviata di Striscia la Notizia, programma di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Rajae Bezzaz, è stata aggredita. Lo rende noto lo stesso tg satirico di Antonio Ricci in un comunicato. Bezzaz si trovava a Roma, in Via Tiburtina, per realizzare un servizio per Striscia in compagnia di un operatore. l’inviata si era recata sul posto per continuare al sua inchiesta sul blocco degli ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)dilaBezzaz, è stata aggredita nel corso di un servizio che stava girando a Roma. Colpito al volto l’operatore che accompagnavadel tg satirico. Ecco tutto quello che è successo. L’Bezzazdila, programma di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti,Bezzaz, è stata aggredita. Lo rende noto lo stesso tg satirico di Antonio Ricci in un comunicato. Bezzaz si trovava a Roma, in Via Tiburtina, per realizzare un servizio perin compagnia di un operatore.si era recata sul posto per continuare al sua inchiesta sul blocco degli ...

