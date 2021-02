Seat - Griffiths | Alla Spagna serve una fabbrica di batterie

(Di martedì 23 febbraio 2021) Laha bisogno di unaper le: lo ha detto Wayne, presidente dellae della Cupra. Il manager, a margine della presentazione della Formentor VZ5, ha dichiarato di aver avviato "conversazioni avanzate" con il governo riguardo all'opportunità di iniziare a produrre una piccola vettura elettrica nello stabilimento di Martorell, vicino a Barcellona, entro il 2025. Non è stato esplicitato di quale auto si tratti, ma potrebbe essere la Born, della quale sono stati comunicati alcuni dettagli. Occhi puntati sulladella Nissan. Il manager ha detto di ritenere "essenziale" avere unadi accumulatori nel Paese, ancor meglio se situata vicino all'impianto di Martorell; in questo senso, un candidato ideale potrebbe essere lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Seat Griffiths

FormulaPassion.it

... e sarà quindi presumibilmente di dimensioni simili a quelle diIbiza e Volkswagen Polo. 'Il ...fare soldi con auto elettriche di piccole dimensioni non è affatto facile - ha commentato- ...Noi abbiamo visto il potenziale del progetto basato su design e performance', ha dichiarato, il presidente die Cupra, Wayne. Per festeggiare i suoi tre anni di vita, Cupra ha deciso ...Il numero uno della Casa iberica e del marchio Cupra ha definito l'investimento essenziale per avviare la produzione di auto elettriche a Martorell ...La casa spagnola del gruppo Volkswagen si appella al governo, che avrebbe già individuato il sito da riconvertire: la fabbrica Nissan di Barcellona ...