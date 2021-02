Sanremo 2021 | tra prove | tamponi e transenne | il dietro le quinte del «Festival più difficile»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sanremo blindato, ma quest’anno un po’ di più. Se già nelle passate edizioni l’aerea dell’Ariston era considerata invalicabile tranne che per gli addetti ai lavori, chiamati al più massimo riserbo non solo per l’organizzazione interna, ma anche per gli orari e lo svolgimento delle prove generali, a questo giro tutto sembra più ovattato del solito. Nessun parterre accalcato fuori dal teatro, nessun sosia di Pavarotti in giro a farsi selfie con i turisti: solo transenne, mascherine e la speranza che, dopo la positività di Moreno Conficconi degli Extraliscio, nessuno dei Big in gara possa non superare la prova del tampone.