Red Bull RB16B: svelata la nuova vettura 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) La Red Bull ha presentato attraversi i suoi social la nuova RB16B, vettura che verrà utilizzata nella stagione di Formula 1 2021. Quest'anno ad affiancare il pupillo della casa austriaca Max Verstappen ci sarà Sergio Perez, arrivato in Red Bull dopo la lunga avventura in Force India prima e Racing Point dopo. Sono stati confermati i soliti colori del team della lattina, con la sua tipica verniciatura blu opaco. Livrea Red Bull RB16B Il nome scelto per la vettura è indicativo: RB16B; la stessa vettura dell'anno scorso, aggiornata semplicemente ai nuovi regolamenti. Come già visto con le altre scuderie, la stagione 2021 è semplicemente un anno di transizione tra l'attuale ed il ...

