Recensione Advanced SystemCare Ultimate 14

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 febbraio 2021) IObit ha rilasciato da poco il suo14 e in questaandremo a presentarvelo con tutte le sue funzioni A distanza di un anno dall’uscita di13, la società IObit rinnova il suo software di punta. Già dotato di un’ottima base dalla quale partire, gli sviluppatori saranno riusciti a ricreare un prodotto altrettanto valido e addirittura migliorarlo? Per scoprirlo non ci resta che iniziare questasu14 e scoprirlo insieme. Le basi ci sono – Trattare e conservare una macchina al massimo delle sue potenzialità infatti non è un gioco da ragazzi e spesso molti processi nascosti possono comprometterne le ...