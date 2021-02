Rai, Gasparri, editoria, 5G. Il piano di Beppe Grillo per i media (Di martedì 23 febbraio 2021) Una “riforma sostanziale dell’informazione” per “una vera democrazia”. Beppe Grillo rilancia alcune proposte piuttosto divisive per l'attuale maggioranza che sostiene il Governo Draghi: rete pubblica e neutrale in fibra sotto il controllo di Cdp, wi-fi pubblico gratuito, riforma della Rai sul modello Bbc, stop ai fondi pubblici per l’editoria e così via. “L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale” scrive sul suo blog. “Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche. Se l’informazione ha come riferimenti i soggetti economici e non il cittadino, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere economico prevalgono sugli interessi del singolo. L’informazione quindi è alla base di qualunque altra area di interesse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Una “riforma sostanziale dell’informazione” per “una vera democrazia”.rilancia alcune proposte piuttosto divisive per l'attuale maggioranza che sostiene il Governo Draghi: rete pubblica e neutrale in fibra sotto il controllo di Cdp, wi-fi pubblico gratuito, riforma della Rai sul modello Bbc, stop ai fondi pubblici per l’e così via. “L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale” scrive sul suo blog. “Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche. Se l’informazione ha come riferimenti i soggetti economici e non il cittadino, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere economico prevalgono sugli interessi del singolo. L’informazione quindi è alla base di qualunque altra area di interesse ...

