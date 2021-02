Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: che spavento! – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: che spavento! Il concorrente ha perso letteralmente la calma dopo aver sbagliato una risposta I Quiz televisivi hanno conquistato nel corso degli anni sempre maggior successo sul pubblico. In Italia siamo stati abituati a “partecipare” da casa alle imprese dei vari concorrenti impegnati nei giochi di Mike Bongiorno, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 febbraio 2021)lo: cheIl concorrente ha perso letteralmente la calma dopo aver sbagliato una risposta Itelevisivi hanno conquistato nel corso degli anni sempre maggior successo sul pubblico. In Italia siamo stati abituati a “partecipare” da casa alle imprese dei vari concorrenti impegnati nei giochi di Mike Bongiorno, L'articolo proviene da Inews.it.

Uedrus : @GreenbayMary @Diesira3 @antonioripa @ildinolib Potevano essere I positivi sintomatici... non è un quiz televisivo un grafico. - ReporterGourmet : Non solo cucina per uno degli chef più famosi al mondo, divenuto celebre anche proprio grazie al grande schermo. Ma… - lanerimar : Amici ascoltatori, allegria! - Italia_Notizie : Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio: poi continua a sfogare la rabbia dietro le… - clikservernet : Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio: poi continua a sfogare la rabbia dietro le… -